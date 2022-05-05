Экономист ВШЭ объяснил, сможет ли ФРС обуздать инфляцию в США
Москва, 5 мая, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Руководство Федеральной резервной системы США поняло, что без повышения ставки справиться с ростом инфляции в Америке становится невозможно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 мая заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.
«Решение ФРС США повысить ставку на 0,5 процентных пункта было ожидаемо. Другое дело, что прежде они ходили вокруг 0,25, а дали сразу 0,5. Основной фактор — они поняли, что с инфляцией (которая доходит почти до 8%) просто так бороться невозможно. И они пошли по классической экономической схеме. Повышаешь ставку — понижается инфляция. Если инфляция носит монетарный характер. А в США она именно такая, — объяснил Остапкович. — Во время пандемии они выбросили порядка 5 трлн долларов на помощь людям и бизнесу, не обеспечив эту массу денег товарами и услугами. А такие маневры всегда приводят к разгону инфляции. Поэтому я считаю, что решение ФРС вполне разумное. Теперь Федрезерв будет смотреть, повлияют ли его действия на снижение инфляции».
Остапкович подчеркнул, что, как правило, в Америке повышение ставки срабатывает на снижение инфляции.
«С разницей примерно в полгода максимум. В четыре месяца — минимум. И они посмотрят, какая у них инфляция. Действительно ли она носит монетарный характер, или это инфляция предложения. Если не удастся сбить, то будут задействованы другие механизмы», — сказал Остапкович.
Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, как фондовые рынки отреагировали на повышение ставки ФРС.