Москва, 5 мая, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Руководство Федеральной резервной системы США поняло, что без повышения ставки справиться с ростом инфляции в Америке становится невозможно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 мая заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

Dan Smith ФРС США. Вашингтон

«Решение ФРС США повысить ставку на 0,5 процентных пункта было ожидаемо. Другое дело, что прежде они ходили вокруг 0,25, а дали сразу 0,5. Основной фактор — они поняли, что с инфляцией (которая доходит почти до 8%) просто так бороться невозможно. И они пошли по классической экономической схеме. Повышаешь ставку — понижается инфляция. Если инфляция носит монетарный характер. А в США она именно такая, — объяснил Остапкович. — Во время пандемии они выбросили порядка 5 трлн долларов на помощь людям и бизнесу, не обеспечив эту массу денег товарами и услугами. А такие маневры всегда приводят к разгону инфляции. Поэтому я считаю, что решение ФРС вполне разумное. Теперь Федрезерв будет смотреть, повлияют ли его действия на снижение инфляции».

Остапкович подчеркнул, что, как правило, в Америке повышение ставки срабатывает на снижение инфляции.

«С разницей примерно в полгода максимум. В четыре месяца — минимум. И они посмотрят, какая у них инфляция. Действительно ли она носит монетарный характер, или это инфляция предложения. Если не удастся сбить, то будут задействованы другие механизмы», — сказал Остапкович.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, как фондовые рынки отреагировали на повышение ставки ФРС.