Санкт-Петербург, 5 мая, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Несмотря на проблемы и трудности в международной логистике, возникшие из-за антироссийских санкций, дорожная техника в Санкт-Петербурге обслуживается надлежащим образом, как и прежде. Об этом 5 мая заявил глава городского Жилищного комитета Олег Зотов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM Парк коммунальной техники

Западные санкции стали причиной нарушения сотрудничества с иностранными компаниями, которые ранее поставляли технику для городского хозяйства и детали для её ремонта. Однако на сегодняшний день острой проблемы с этим нет.

«Действительно, логистические цепочки, которые работали ранее, они на сегодняшний день не работают. Вместе с тем я могу сказать, что парк техники обслуживается. У нас есть великолепные специалисты, у нас есть запас запасных частей», — заявил Олег Зотов.

Председатель Жилищного комитета заверил, что компании, которые занимаются поставками деталей на рынок Петербурга, продолжат это сотрудничество, когда найдут новые логистические маршруты. Зотов отметил, что некоторые поставщики такие маршруты уже нашли.

Отметим, что одним из крупнейших поставщиков техники для Петербурга является Белоруссия. При этом город планирует развивать и собственное производство. Ранее ИА REGNUM сообщало, что на Кировском заводе планируют выпускать коммунальную и дорожно-строительную технику.