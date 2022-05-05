Таллин, 5 мая, 2022, 12:53 — ИА Регнум.

vestikavkaza.ru Электроэнергия

Монополисты — энергосетевые госконцерны Elering из Эстонии, AST из Латвии и Litgrid из Литвы — создали совместное предприятие Baltic RCC. Об этом говорится в пресс-сообщении Elering.

Сообщается, что новое предприятие является региональным координационным центром, созданным по подобию центров, действующих в Евросоюзе. В его обязанности входит контроль и обеспечение соблюдения единых принципов деятельности электрических сетей по всей Европе.

Он приступит к полноценной работе во второй половине 2022 года.

«Это даст потребителям уверенность в том, что надежность электроснабжения гарантируется во всем регионе на основе единых принципов и одинаково высокого стандарта. Это особенно важно с учетом предстоящего отключения от энергосистемы России», — прокомментировал событие председатель правления Elering Таави Вескимяги.

Собственники предприятий Elering, АСТ и Litgrid имеют в Baltic RCC равные доли. В совет и правление зарегистрированной в Эстонии компании входят представители из каждого государства Прибалтики.

В настоящий момент в странах Европы действует порядка шести подобных региональных центров. Создаваемый энергосетевыми операторами Северных стран центр Nordic RCC начнет работать в Копенгагене во второй половине 2022 года.