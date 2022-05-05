Москва, 5 мая, 2022, 12:53 — ИА Регнум. В России системой быстрых платежей (СБП) пользуется каждый третий (33%). С начала запуска СБП более 50 млн граждан совершили 1,4 млрд операций, сообщили 5 мая в пресс-службе Центробанка РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В I квартале 2022 года число клиентов выросло на 6 млн человек. За три месяца совершено 436 млн операций более чем на 2,4 трлн рублей. К системе подключено 210 банков.

Самый популярный сервис — переводы. Средний чек по таким операциям в январе–марте 2022 года составил 4 тыс. рублей, средняя сумма перевода — 5,6 тыс. рублей.

За три месяца почти 42 млн граждан РФ совершили в СБП 420 млн переводов на сумму свыше 2,3 трлн рублей. Всего объем операций в СБП с начала запуска системы превысил 8 трлн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России возможность оплаты товаров и услуг через СБП появилась осенью 2019 года.

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