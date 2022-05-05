Владикавказ, , 12:51 — REGNUM В Северной Осетии предоставят возможность проверить свое здоровье беженцам из Донбасса. Прибывшим переселенцам организуют бесплатное медицинское обследование, сообщила 4 мая в ходе аппаратного совещания вице-премьер Лариса Туганова.

Беженцы из Мариуполя Telegram-канал губернатора Ленобласти Александра Дрозденко

По её словам, минздрав РСО-Алании в ближайшее время должен издать соответствующий приказ, в которым будет определен порядок прохождения бесплатного медицинского освидетельствования для получения статуса беженца. Эта процедура необходима для выявления возможных инфекционных либо вирусных заболеваний.

Всего, по данным Ларисы Тугановой, в РСО-Аланию прибыли в настоящее время 214 жителей Донбасса, вынужденных искать прибежища из-за военных действий на родине.

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