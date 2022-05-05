Литва обещает соблюдать договорённости с Россией при отключении от БРЭЛЛ
Вильнюс, 5 мая, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Литва должна действовать планомерно и следовать имеющимся договоренностям при намеченном отключении от единой энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ). Об этом литовский министр энергетики Дайнюс Крейвис заявил 5 мая в эфире радиостанции Žinių radijas.
По его словам, Литве следует отключиться как можно скорее. Пока стабильность сетей остаётся под контролем Москвы, Вильнюс будет тревожиться.
«Отключение должно проходить планомерно, с поддержанием стабильности системы, а также в соответствии с нашими договоренностями с Россией и Белоруссией», — сказал Крейвис.
Премьер-министр Ингрида Шимоните ранее заявила, что в 2022 году Литва не сможет выйти из системы БРЭЛЛ. Только в 2023 году после необходимых тестов и испытаний станет понятно, когда сети страны смогут работать вне этой системы надёжно и стабильно.
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