Вильнюс, 5 мая, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Литва должна действовать планомерно и следовать имеющимся договоренностям при намеченном отключении от единой энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ). Об этом литовский министр энергетики Дайнюс Крейвис заявил 5 мая в эфире радиостанции Žinių radijas.

Minenergo.gov.by Карта «электрического кольца» БРЭЛЛ

По его словам, Литве следует отключиться как можно скорее. Пока стабильность сетей остаётся под контролем Москвы, Вильнюс будет тревожиться.

«Отключение должно проходить планомерно, с поддержанием стабильности системы, а также в соответствии с нашими договоренностями с Россией и Белоруссией», — сказал Крейвис.

Премьер-министр Ингрида Шимоните ранее заявила, что в 2022 году Литва не сможет выйти из системы БРЭЛЛ. Только в 2023 году после необходимых тестов и испытаний станет понятно, когда сети страны смогут работать вне этой системы надёжно и стабильно.

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