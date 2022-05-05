* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 12:51 — REGNUM Заместитель официального представителя талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что силы движения в состоянии обеспечить безопасность аэропортов Афганистана и не нуждаются в иностранных войсках.

Аэропорт Кабула (сс) Carl Montgomery

По сообщению агентства «Шафакна», в ходе переговоров между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и совместной катарско-турецкой делегацией об управлении аэропортами Афганистана, поступали сообщения, что Катар и Турция развернут часть своих сил безопасности ВВС в рамках соглашения. Но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опровергли эти сообщения, заявив, что переговоры с Катаром и Турцией имеют технический аспект, и о военном присутствии не было и речи.

Билал Карими, заместитель пресс-секретаря «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в состоянии обеспечить безопасность афганских аэропортов и не нуждаются в иностранных войсках.

Также министерство транспорта и авиации правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляет, что контракт на афганские аэропорты с любой страной будет основываться на национальных интересах правительства и народа Афганистана.