Берлин, 5 мая, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Все советские памятники в Германии взяты под особый контроль и охрану полиции, заявил 5 мая посол России в Берлине Сергей Нечаев.

Памятник советскому войну освободителю

«Мы выражаем признательность правоохранительным органам Германии, которые принимают необходимые меры для того, чтобы обеспечить безопасность памятников и мемориалов, которые в недавнем прошлом подвергались актам вандализма», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Посол добавил, что благодаря усилиям местных властей «все эти надписи и прочие безобразия оперативно устранялись».

«Сейчас памятники взяты под особый контроль и особую охрану. Полиция проявляет в этом плане добросовестность», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля в городе Потсдаме (Германия) был осквернен памятник советским воинам.

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