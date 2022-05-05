Уфа, 5 мая, 2022, 13:00 — ИА Регнум. В Башкирии возбуждено уголовное дело в отношении экс-заместителя главы администрации Кушнаренковского района. Об этом 5 мая сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Ervins Strauhmanis Деньги

По версии сотрудников надзорного ведомства, обвиняемый, занимавший ранее должность заместителя главы администрации Кушнаренковского района, при отсутствии на то соответствующих полномочий издал приказ о единовременной выплате себе 46 тысяч рублей.

В материалах дела указано, что на основании данного приказа чиновник необоснованно получил бюджетные средства, которые потратил на свои нужды.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам присвоения. Расследование дела продолжается.