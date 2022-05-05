Керчь, Крым, 5 мая, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Парад Победы с пролётом авиационной техники состоится 9 Мая в городе-герое Керчи, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Александр Погожев ИА REGNUM Су-27

Как сообщается, в параде Победы примут участие более 370 человек — военнослужащие армейского корпуса и отдельной железнодорожной бригады Южного военного округа, Национальной гвардии Российской Федерации, представители Главного управления МЧС России по Республике Крым и Юнармии, а также около 20 единиц техники. В парадном в парадном авиационном строю над Керчью пролетят самолёты Су-27 и вертолёты Ми-28 и Ми-8.

Традиционно празднование Дня Победы завершится артиллерийским салютом.

Отметим, что сейчас в городе завершается подготовка парада, проводятся репетиции — они состоятся 5 и 7 мая, в связи с чем в городе буде ограничено движение автотранспорта.