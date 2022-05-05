Белгород, 5 мая, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Торжественная церемония передачи останков красноармейца состоялась 5 мая у Вечного огня в Белгороде. Теперь покой обретёт уроженец Ставропольского края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе белгородского правительства.

https://belregion.ru Передача останков бойца

Останки уроженца села Варениковка Василия Сушко 1916 года рождения были обнаружены в ходе поисковых работ возле села Быковка Яковлевского городского округа в мае 2021 года. Гвардии старший сержант, командир взвода 132-го гвардейского стрелкового полка 42–й гвардейской стрелковой дивизии, погиб в июле 1943 года на Курской Дуге. Имя Василия Сушко было занесено на памятные плиты мемориала погибшим воинам в селе Крапивенские Дворы, а прах долгие годы оставался на поле сражения. По словам участника поискового отряда «Святая Русь» Андрея Буняева, личность бойца удалось установить благодаря подписанному мундштуку, вместе с ним были найдены ещё два безымянных солдата.

«В этот день мы вспоминаем тех, благодаря кому мы живём. Память о погибших солдатах навсегда останется в душе каждого россиянина, каждого белгородца. Огромная благодарность нашим поисковикам. Благодаря им более восьми тысяч солдат были захоронены с честью, с почётом», — отметил на церемонии передачи останков губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Василия Сушко перезахоронят на малой родине.