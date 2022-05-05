Вашингтон, 5 мая, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Соединённые Штаты считают Грузию и Молдавию своими важными партнёрами и поддержат их в случае военного конфликта с Россией так же, как поддерживают Украину. Об этом заявил журналистам пресс-спикер Госдепартамента США Нед Прайс.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции США

«Мы демонстрируем то, как обеспечиваем наших украинских коллег тем, что им нужно, чтобы они были эффективными», — сказал представитель Госдепа.

Он отметил, что Вашингтон постоянно находится в контакте с Кишинёвом и Тбилиси. Стороны ведут «дискуссии» о возможных вооружённых конфликтах с Россией.

Стоит отметить, что ранее в правительстве Молдавии предложили отправить на Украину сапёров, чтобы они участвовали в разминировании минных полей. Представители руководства Тбилиси, наоборот, заявляют, что нельзя допустить обострения отношений с Россией.