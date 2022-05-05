Минск, , 12:48 — REGNUM Белоруссия не намерена кому-либо угрожать или развязывать какой-либо конфликт на Западе. Об этом 5 мая заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью агентству Associated Press.

По словам Лукашенко, республика никому не угрожает не намерена угрожать, и не будет делать ничего подобного.

«Более того, мы не можем угрожать — мы знаем, кто нам противостоит, поэтому развязать какой-либо конфликт, некую войну здесь на Западе — это абсолютно не в интересах белорусского государства», — сказал он.

Также президент Белоруссии добавил, что ввиду всего вышесказанного страны Запада могут спать спокойно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что недавно проведенная проверка сил реагирования Вооруженных сил (ВС) Белоруссии никому не угрожает.