Таллин, 5 мая, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Вследствие высоких цен на энергию прибыль от продаж концерна «Эстонская энергия» (Eesti Energia) увеличилась в первом квартале 2022 года до 571,5 млн евро, что является лучшим результатом за всю историю предприятия. Об этом сообщила пресс-служба госпредприятия.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

По сравнению с тем же периодом 2021 года оборот увеличился на 274 млн евро, то есть практически вдвое (на 92%). Чистая прибыль составила 77 млн евро (+254% за год).

Подчеркивается, что наибольшее влияние на финансовые показатели оказал взрывной рост цен на электроэнергию на всех рынках госпредприятия. Если в Эстонии рыночная цена на электроэнергию выросла в среднем за квартал в два с половиной раза по сравнению с 2021 годом, достигнув 133 евро за мегаватт-час, то в остальных странах Прибалтики она выросла еще больше.

При этом рекордные прибыли получены, несмотря на на более теплые зимние месяцы по сравнению с 2021 годом и снижение потребления электроэнергии почти на 6%.

Рекордная прибыль от продаж электроэнергии объясняется в том числе и изменением привычной схемы расчетов. Как отметил финансовый директор и член правления Eesti Energia Андри Авила, с 2022 года энергетический концерн в интересах лучшей сравнимости отражает прибыль до вычета затрат (EBITDA) и чистую прибыль также в нормализованной форме, которая не принимает во внимание изменения рыночной стоимости договоров с клиентами.