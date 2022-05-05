Лондон, 5 мая, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Американский сериал «Табу» продлили на второй сезон. Об этом пишет портал «Канобу» 5 мая.

Кадр из сериала «Табу» Том Харди

Съёмки нового сезона планируют начать в конце 2023 года, а к главной роли в проекте вернётся Том Харди. Примечательно, что первый сезон «Табу» был показан ещё в 2017 году, однако производство продолжения долгое время откладывалось из-за трудного графика участников съёмочной группы.

Напомним, что «Табу» рассказывает о Джеймсе Делани (Том Харди), вернувшемся в 1814 году из Африки в Великобританию для создания собственной торговой империи. Шоураннером сериала выступил Стивен Найт («Острые козырьки»).