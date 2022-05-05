Таллин, , 12:45 — REGNUM Таллинский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства и детский журнал Hea Laps объявили конкурс стихов на тему Балтийского моря. Об этом сообщил портал таллинской мэрии stolitsa. ee, отметив, что до конкурса допускаются работы учащихся 1-9 классов столичных школ.

Балтийская коса Andrey Fimushkin

Как отметил вице-мэр Таллина Владимир Свет, с помощью конкурса власти столицы хотят побудить детей и взрослых задуматься о том, как Балтийское море влияет на городскую среду, и наоборот. «Также мы хотим, чтобы люди замечали красоту моря и заряжались положительными эмоциями», — добавил он.

В конкурсе «Мое море, Балтийское море» могут принять участие как отдельные ученики со своими стихотворениями, так и весь класс, который может представить совместную работу или даже сборник стихов. Участник может отправить на конкурс не более трех стихотворений, которые не публиковались и не участвовали в других конкурсах ранее.

Победитель конкурса получит в подарок годовую подписку на журнал Hea Laps и семейный билет в Морской музей. Участник, занявший второе место, получит годовую подписку на журнал Hea Laps и семейный билет в Летную гавань. Приз за третье место — годовая подписка на журнал Hea Laps.

Стихотворения должны быть написаны исключительно на эстонском языке, работы принимаются до 25 мая нынешнего года. В Таллине примерно половина населения является русскоязычным, а среди школьников этот показатель составляет более 30%.