Мальмё, Швеция, , 12:47 — REGNUM За последние недели вандализму подверглись в общей сложности 33 могилы, расположенные на кладбище в Мальмё, самом крупном городе на юге Швеции. В местной церкви уже приняли решение выставить охрану. Об этом 4 мая сообщил телеканал SVT.

Нет вандализму Fibonacci and Jordan5000000000

Отмечается, что вандалы не пощадили ни христианских, ни мусульманских надгробий. Последний факт осквернения захоронений датируется 30 апреля.

«Каждый раз, когда это происходит, мы в ужасе», — признается Йорген Линдберг, исполняющий обязанности управляющего кладбищем.

Неизвестные повалили на землю несколько тяжелых надгробий и разбили фонари.

Отмечается, что на кладбище дежурит один охранник, но он физически не может уследить за всеми могилами, которые расположены более чем на 50 гектарах.