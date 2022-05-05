Мальмё, Швеция, 5 мая 2022, 12:47 — REGNUM За последние недели вандализму подверглись в общей сложности 33 могилы, расположенные на кладбище в Мальмё, самом крупном городе на юге Швеции. В местной церкви уже приняли решение выставить охрану. Об этом 4 мая сообщил телеканал SVT.
Отмечается, что вандалы не пощадили ни христианских, ни мусульманских надгробий. Последний факт осквернения захоронений датируется 30 апреля.
«Каждый раз, когда это происходит, мы в ужасе», — признается Йорген Линдберг, исполняющий обязанности управляющего кладбищем.
Неизвестные повалили на землю несколько тяжелых надгробий и разбили фонари.
Отмечается, что на кладбище дежурит один охранник, но он физически не может уследить за всеми могилами, которые расположены более чем на 50 гектарах.