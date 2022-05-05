Стокгольм, , 12:46 — REGNUM По мнению лидера «Левых» Нуши Дадгостар, нынешний созыв парламента Швеции не может принять такое важное решение как вхождение страны в НАТО. Об этом она заявила 4 мая в эфире телеканала SVT.

Лидер «Левых» Нуши Дадгостар politik.in2pic.com

«Мы просто не можем позволить, чтобы политики и эксперты всех мастей принимали такие решения за закрытыми дверьми. Это чрезвычайно важное решение, которое затронет грядущие поколения. Вот почему вступление в НАТО требует поддержки всего народа», — отметила политик.

Ожидается, что всего через несколько недель «Социал-демократы» объявят свое окончательное решение по вопросу НАТО. Сейчас существует много признаков того, что последние события на территории Украины приведут к тому, что Швеция откажется от 200-летней традиции неприсоединения к военным союзам.

«Это влечет за собой столь далеко идущие обязательства и, по нашему мнению, сделает Швецию более незащищенной … У нынешнего созыва риксдага действительно нет полномочий для принятия такого важного шага», — заявила лидер «Левых».

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