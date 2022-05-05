Париж, , 12:43 — REGNUM Министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти не будет баллотироваться на выборах в законодательные органы, передает BFM TV.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Хранитель печатей «не намерен добиваться депутатского мандата в департаменте Норд». По данным издания, политическая неосмотрительность сделала Эрика Дюпон-Моретти кандидатом в 15-м избирательном округе департамента Норд.

Как сообщало ИА REGNUM, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен объявил о своей кандидатуре на выборах в законодательные органы 10-го округа департамента Норд, в который входит часть города Туркуэн, мэром которого он был.

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