Владивосток, 5 мая, 2022, 12:43 — ИА Регнум. В правительстве Приморья разрабатывается закон, который позволит обеспечить детей, чьи отцы погибли при выполнении своих воинских обязанностей в ходе спецоперации России в защиту Донбасса, квартирами. Об этом губернатор края Олег Кожемяко заявил в интервью телеканалу «ОТВ».

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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Квартиры будут выдаваться при достижении детьми 18-летнего возраста.

«Мы должны помочь детям тех, кто сегодня выполняет свой долг на Украине, борется с нацизмом. Также будем решать по таким мерам, как подготовка детей к школе, обеспечение питанием и другим. Наши защитники на передовой должны понимать, что их семьи будут всем обеспечены», — сказал Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области собрали ещё 11 млн рублей, на которые в Москве было закуплено 80 тонн гуманитарной помощи для пострадавших мирных жителей Украины.