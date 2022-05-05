Томск, 5 мая, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Томская область отправила 20 тонн гуманитарной помощи для жителей республик Донбасса. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, это уже шестая партия помощи от томичей.

Администрация Томской области На Донбасс отправили шестую партию гумпомощи из Томской области

Очередной рейс отправили по железной дороге под звуки марша «Прощание славянки». В груз вошли продовольствие и товары первой необходимости. Томские фабрики отправили для донбасских детей мягкие игрушки и кроссовки.

Всего с начала марта область собрала для жителей ДНР и ЛНР почти 100 тон гумпомощи. Первые четыре партии отправлены фурами в федеральный гуманитарный штаб в Белгородской области, ещё одну передали ростовским спасателям.

«Территория Томской области огромная, но каждый собранный грамм был бережно доставлен по назначению», — подчеркнул замглавы региона по внутренней политике и территориальному развитию Анатолий Рожков.