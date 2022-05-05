Томская область отправила шестую партию гумпомощи на Донбасс
Томск, 5 мая, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Томская область отправила 20 тонн гуманитарной помощи для жителей республик Донбасса. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, это уже шестая партия помощи от томичей.
Очередной рейс отправили по железной дороге под звуки марша «Прощание славянки». В груз вошли продовольствие и товары первой необходимости. Томские фабрики отправили для донбасских детей мягкие игрушки и кроссовки.
Всего с начала марта область собрала для жителей ДНР и ЛНР почти 100 тон гумпомощи. Первые четыре партии отправлены фурами в федеральный гуманитарный штаб в Белгородской области, ещё одну передали ростовским спасателям.
«Территория Томской области огромная, но каждый собранный грамм был бережно доставлен по назначению», — подчеркнул замглавы региона по внутренней политике и территориальному развитию Анатолий Рожков.