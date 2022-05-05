5 мая 2022 | Время чтения 1 мин

Засевшие на "Азовстали" нацисты собрались менять мирных граждан, находящихся на заводе, на еду и медикаменты. Ситуацию обсудили в соцсетях. В комментариях пользователи назвали вещи своими именами: на заводе засели настоящие террористы, взявшие мирных граждан в заложники.

Татьяна Иващенко, , 14:11 — REGNUM Информация о том, что нацисты, засевшие на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, не намерены больше отпускать гражданских заложников просто так, но готовы обменивать их на продукты питания и медикаменты, шокировала пользователей соцсетей.

На Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

«То есть они свой народ в качестве разменной монеты нам суют, что ли?» — недоумевает Q., подписчик группы в телеграм-канале, посвящённой спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

«Террористы», — оценил действия засевших на «Азовстали» Игорь.

«Скоро начнут на оружие обменивать», — предположил Дмитрий.

Валентина сравнила их действия с действиями террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Типичные террористы. А ведь украинцам говорят, что они герои», — комментирует Dmitriy.

«Террористы в чистом виде», — согласен Bey O.

«Вот их душонка настоящая», — возмущён АК.

Вид на металлургический комбинат «Азовсталь» Никита Третьяков © ИА REGNUM

«Аааа… Мир сошёл с ума, это самые настоящие террористы», — шокирована Татьяна А.

«Обалдеть… Людей за вещи считают», — пишет Владимир К.

«Террористы, реально, взяли заложников и торгуются», — подчеркнул Алексей Д.

«А если не поменяют, то будут расстреливать по одному заложнику в час?» — задаётся вопросом Ол Д.

«Поражает, как весь мир игнорирует, что у «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мирные в заложниках», — отметил Андрей.

«Террористы, даже хуже террористов», — считает Кристина.

«Фашиствующие террористы. Свои семьи вывели, а теперь будут измываться над оставшимися заложниками», — убеждён Denn.

«Вот и обозначились в соответствии с тем, что они есть. Террористы. Собственный народ — заложники», — эмоционально высказался Иван.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам представителя штаба операции по освобождению предприятия, обозначенные условия засевших на «Азовстали» националистов — 15 мирных граждан на тонну продуктов питания, а также лекарства.

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