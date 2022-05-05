Кемерово, , 12:43 — REGNUM В Кемеровской области 9 мая ограничат розничную продажу алкогольной продукции. Об этом сообщили в министерстве промышленности и торговли региона.

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«Уважаемые предприниматели! Министерство промышленности и торговли Кузбасса напоминает о том, что в День Победы на территории региона не допускается розничная продажа алкогольной продукции (за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания), — говорится на сайте министерства. — Данная норма относится и к продаже пива и пивных напитков».

Уточняется, что организациям и индивидуальным предпринимателям, которые будут продавать алкогольную продукцию, грозит штраф.