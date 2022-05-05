Пенза, 5 мая, 2022, 13:08 — ИА Регнум. В Пензенской области посевная кампания вступила в активную фазу. Работы ведутся в 22 районах. Губернатор региона Олег Мельниченко положительно оценил перспективы будущего урожая. Перед аграриями поставлена задача по проведению посевной в оптимальные сроки, сообщает пресс-служба областного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Урожай

«Зима и весна были неплохие. Мы вышли практически без ущерба для озимых культур. И сейчас погода позволяет — в почве достаточное количество влаги», — отметил министр сельского хозяйства Пензенской области Роман Калентьев.

Хозяйствами различных форм собственности уже посеяно 34,1 тыс. га или 3% от плана ярового сева. Зерновыми и зернобобовыми занято 4% от намеченных объемов или 18,9 тыс. га. Технические культуры посеяны на площади 14,8 тыс. га (3% от плана). Из них 4,9 тыс. га — это сахарная свекла и 4,1 тыс. га — подсолнечник.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области планируют засеять сахарной свёклой 54 тыс. гектаров, что превышает показатели 2021 года. Аграрии рассчитывают собрать при средней урожайности в 408 центнеров с гектара 2,2 млн тонн свёклы.

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