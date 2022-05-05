Стокгольм, , 12:42 — REGNUM В какой-то момент последних месяцев практически все парламентские партии Швеции изменили свою позицию по вопросу потенциального вступления страны в НАТО. 5 мая политический обозреватель телеканала SVT Матс Кнутсон объяснил, что кроется в таком кардинальном внешнеполитическом развороте, который может обернуться в конечном итоге подачей заявки.

Здание риксдага в Стокгольме (сс) Ankara

Во время Холодной войны все политические партии Швеции четко стояли на двух вещах — «нет» отказу от политики нейтралитета, «нет» отказу от политики неприсоединения к военным союзам. Но как естественное следствие членства Швеции в ЕС, отмечает Кнутсон, политика нейтралитета оказалась фактически похороненной. Однако партии соглашались с тем, что свобода от военных союзов будет по-прежнему действовать, и все говорили свое «нет» членству в НАТО. Говорили до сегодняшнего момента, отмечает журналист.

Если же, обращает внимание Кнутсон, «Социал-демократы» скажут свое «да» членству Швеции в НАТО, то фактически в риксдаге останутся только две партии, которые выступают против — «Левые» и «Зеленые».

Что же будет с ними? Ничего, отвечает Кнутсон, добавляя, что нет никаких предпосылок к тому, чтобы обе партии выступят за вступление Швеции в НАТО.