Нальчик, , 12:39 — REGNUM В Кабардино-Балкари летом 2022 года будет организован отдых в оздоровительных лагерях для 7 тыс. детей. На эти цели власти республики направят почти 196 млн рублей, сообщили в правительстве региона.

Летний лагерь Цитата из д/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». реж Элем Климов. 1964. СССР

В летней оздоровительной кампании будут участвовать 40 организаций отдыха, в том числе 22 лагеря с дневным пребыванием и 18 стационарных загородных лагерей.

При этом заполняемость смен в летних лагерях составит 100%, в то время как год назад из-за коронавируса этот показатель ограничивался 75%.

«На питание каждого ребенка в санаториях направят больше 400 рублей в день. Если это пришкольный лагерь, в котором кормят дважды, то — около 200 рублей», — пишет РИА Кабардино-Балкария.

Напомним, в 2021 году в Кабардино-Балкарии летней организованной оздоровительной кампанией были охвачены более 10 тыс. школьников. На эти цели было выделено около 65 млн рублей.

Читайте также: Более 10 тыс. детей Кабардино-Балкарии отдохнут за госсчет