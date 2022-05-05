Козельск, Калужская область, 5 мая 2022, 13:44 — REGNUM В Козельске Калужской области состоялось одно из региональных мероприятий празднования 350-летия со дня рождения Петра I. Об этом 5 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сотрудницу Козельского лесничества Надежду Семёнову.
Специалисты Козельского лесничества на пустыре у музея «Лесные истоки» размежевали территорию будущего парка и высадили 40 кедров. Петр I стоял у истоков зарождения лесного хозяйства в России. В память об этом в районном центре появится благоустроенная общественная территория.
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