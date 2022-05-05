Козельск, Калужская область, , 13:44 — REGNUM В Козельске Калужской области состоялось одно из региональных мероприятий празднования 350-летия со дня рождения Петра I. Об этом 5 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сотрудницу Козельского лесничества Надежду Семёнову.

Посадка кедровых деревьев в Козельске Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области

Специалисты Козельского лесничества на пустыре у музея «Лесные истоки» размежевали территорию будущего парка и высадили 40 кедров. Петр I стоял у истоков зарождения лесного хозяйства в России. В память об этом в районном центре появится благоустроенная общественная территория.

«Когда началось строительство флота, на него шли лучшие леса. Конечно, царь Петр понимал, что их нужно возрождать. Из-под его пера вышло более 200 указов, инструкций, посвящённых этому. Он и сам участвовал в восстановлении лесов. Вот и у нас произошло знаменательное событие — посадка кедровой рощи», — отметила Надежда Семёнова.

Читайте ранее в этом сюжете: На Марсовом поле в Петербурге развернут выставку к 350-летию Петра I