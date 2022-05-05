Берлин, , 12:47 — REGNUM Сербия после 10 мая начнет с российской стороной переговоры о цене газа. Об этом заявил журналистам президент Сербии Александр Вучич 5 мая в Берлине.

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

Вучич отметил, что Сербия в данный момент «на сто процентов зависит от русского газа», и что пока о диверсификации источников снабжения не может быть речи .

«О какой диверсификации можно сейчас говорить? Только через два года появится возможность, чтобы что-то дошло до Сербии, вопрос что. Мы только строим болгарский интерконнектор, Болгария на днях только распишет тендер. А потом еще как минимум 300 дней пройдет, пока они построят свою часть. Что мы можем получить? Откуда? Это с неба не падает», — процитировал телеканал РТС слова Вучича.

Вучич добавил, что после 10 мая Сербия начнет переговоры о новом газовом контракте с Россией.

Напомним, что предыдущий долгосрочный газовый контракт между Сербией и Россией закончился в конце 2021 года. Условия контракта были продлены на полгода, до конца июня 2022 года.