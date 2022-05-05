Копенгаген, , 12:39 — REGNUM 1 мая в зоопарке Оденсе в Дании на глазах у публики, большую частью которой составляли дети, была разделана туша взрослой львицы. Об этом 5 мая сообщил шведский телеканал SVT.

Львица Pixabay.com

«Было бы хорошо, если бы мы в Швеции тоже могли заниматься подобным», — прокомментировал Даниэль Рот из Ассоциации зоопарков Швеции.

Журналисты пишут, что в датском зоопарке туша животного была разделана на глазах у большой публики в образовательных целях. Организаторы мероприятия заранее предупредили зрителей о том, что будет происходить.

Как видно из видеосъемки, некоторые дети кривились и закрывали глаза, однако некоторые улыбались и с интересом наблюдали, как специально обученный сотрудник извлекает внутренности из тела животного.

Как объяснили в администрации зоопарка, таким образом организаторы хотели показать всем желающим, что звери не только милые пушистики, но и биологические существа, в которых течет кровь и у которых, как и людей, есть внутренние органы.