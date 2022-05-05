Нью-Йорк, США, 5 мая 2022, 12:36 — REGNUM 3 мая в Нью-Йорке открылась выставка «Корея: Трёхмерное воображение», сообщает KBS.
Данная выставка организована министерством культуры, спорта и туризма Южной Кореи и Корейским центром развития культурного контента.
В рамках мероприятия все желающие смогут ознакомиться с 16 видами южнокорейского контента, включая онлайн-концерт группы BTS и фильм «Паразиты» режиссёра Пон Чжун Хо.
Выставка продлится до 14 мая.
С 27 мая по 9 июня выставка продолжит работу в Корейском культурном центре в Вашингтоне.
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