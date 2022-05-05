Минздрав РФ поручил регионам обеспечить работу медиков в период праздников
Москва, 5 мая, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко поручил субъектам РФ обеспечить бесперебойную работу экстренной и плановой медпомощи в период майских праздников. Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания оперштаба ведомства.
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Михаил Мурашко
«Необходимо обеспечить бесперебойную работу медицинской службы в период майских праздников», — цитирует Мурашко пресс-служба министерства.
По его словам, поручение касается оказания как экстренной, так и плановой медпомощи.