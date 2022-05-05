Москва, 5 мая, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко поручил субъектам РФ обеспечить бесперебойную работу экстренной и плановой медпомощи в период майских праздников. Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания оперштаба ведомства.

Minzdrav.gov.ru Михаил Мурашко

«Необходимо обеспечить бесперебойную работу медицинской службы в период майских праздников», — цитирует Мурашко пресс-служба министерства.

По его словам, поручение касается оказания как экстренной, так и плановой медпомощи.