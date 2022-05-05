Минск, , 12:35 — REGNUM Недавно проведенная проверка сил реагирования Вооруженных сил (ВС) Белоруссии никому не угрожает и западные страны могут спать спокойно. Об этом 5 мая заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью агентству Associated Press.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы никому не угрожаем, и не собираемся угрожать, и не будем делать этого», — сказал он.

Также президент Белоруссии отметил, что республика не может никому угрожать, так как знает, кто ей противостоит и потому этом развязывание войны не в интересах белорусской стороны.

«Поэтому Запад может спать спокойно», — заключил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко призвал СМИ Белоруссии не проиграть в информационной войне.