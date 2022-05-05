Иваново, 5 мая, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Отопительный сезон в Иванове завершается с 11 мая, сообщили в пресс-службе администрации города. Соответствующее постановление подписал мэр Владимир Шарыпов.

Батарея

«Подача тепловой энергии на нужды отопления будет прекращена с 11 мая. Для энергетиков с этой даты начинается подготовка к отопительному зимнему периоду 2022–2023 годов. Запланированы гидравлические испытания на тепловых сетях (опрессовка), а также масштабная ремонтная программа», — уточнили в пресс-службе мэрии.

Решение принято в связи с установившейся тёплой погодой — согласно законодательству, отопительный период начинается или заканчивается после установления среднесуточной температуры наружного воздуха ниже восьми градусов Цельсия или выше восьми градусов Цельсия в течение пяти дней.

Отопительный сезон в Иванове стартовал 13 сентября 2021 года для жилых домов и с 9 сентября — для объектов социальной инфраструктуры.