Стокгольм, 6 мая 2022, 10:54 — REGNUM Главная оппозиционная партия Швеции «Умеренные» хочет, чтобы у властей были возможности депортировать иностранных граждан, замешанных в организованных преступных группировках, даже если они не совершали никаких преступлений. Об этом 5 мая в эфире телеканала SVT заявил лидер партии Ульф Кристерссон.

Лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон
Лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон
Moderaterna.se

«Те, кто является частью преступной среды, представляют угрозу для безопасности Швеции. И если вы не являетесь гражданином Швеции, то нахождение на территории страны не является право самим по себе», — объяснил свою позицию Кристерссон.

«Подождите, но что, если они не привлечены к уголовной ответственности?» — спросила ведущая.

«Именно поэтому у нас в Швеции существует практика сбора разведывательных данных. Мы проверяем, являются ли люди террористами или являются ли они частью криминальной среды. Понятно, что мы не можем смириться с тем фактом, что сюда приезжают люди, чтобы оказаться в бандитско-криминальной среде», — ответил лидер оппозиции.