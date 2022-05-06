Стокгольм, 6 мая, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Главная оппозиционная партия Швеции «Умеренные» хочет, чтобы у властей были возможности депортировать иностранных граждан, замешанных в организованных преступных группировках, даже если они не совершали никаких преступлений. Об этом 5 мая в эфире телеканала SVT заявил лидер партии Ульф Кристерссон.

Moderaterna.se Лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон

«Те, кто является частью преступной среды, представляют угрозу для безопасности Швеции. И если вы не являетесь гражданином Швеции, то нахождение на территории страны не является право самим по себе», — объяснил свою позицию Кристерссон.

«Подождите, но что, если они не привлечены к уголовной ответственности?» — спросила ведущая.

«Именно поэтому у нас в Швеции существует практика сбора разведывательных данных. Мы проверяем, являются ли люди террористами или являются ли они частью криминальной среды. Понятно, что мы не можем смириться с тем фактом, что сюда приезжают люди, чтобы оказаться в бандитско-криминальной среде», — ответил лидер оппозиции.