Стокгольм, , 12:53 — REGNUM Вечером 4 мая стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен сдал положительный тест на коронавирус. Однако глава шведской дипломатии Анн Линде все равно продолжила свой тур по Северной Америке несмотря на то, что встречалась с Блинкеном в тот же день, передает телеканал SVT.

Анн Линде (сс) World Trade Organization

«Она привита двумя дозами и дала отрицательный результат перед поездкой в ​​Вашингтон, округ Колумбия. Министр иностранных дел следует советам и правилам местных властей. У нее нет симптомов заболевания», — написал пресс-секретарь Анн Линде новостной службе TT.

Сейчас министр иностранных дел Швеции находится в Канаде. Ситуация на территории Украины и последние изменения в политике безопасности являются главными темами встреч Линде со своими канадскими коллегами.

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