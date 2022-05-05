Юрга, Кемеровская область, 5 мая, 2022, 12:33 — ИА Регнум. В кемеровском городе Юрга состоялась первая репетиция торжественного прохождения военнослужащих, приуроченного к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Минобороны России.

structure. mil.ru Репетиция торжественного шествия ко Дню Победы в Юрге

В министерстве уточнили, что в мероприятии участвовали более 300 человек — военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа, сотрудники территориальных и федеральных органов исполнительной власти региона и юнармейцы.

При этом в День Победы по центральной площади города также пройдёт механизированная колонна военной техники и ретроавтомобилей.