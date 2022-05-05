Москва, 5 мая, 2022, 14:08 — ИА Регнум. В отдаленных территориях России ликвидируется кадровый дефицит медицинских специалистов. Этому активно способствует нацпроект «Здравоохранение», который активно помогает в поиске и привлечении специалистов в сельскую местность и «малые города».

Правительство Алтайского края Сельский доктор

Так, в начале мая этого года Правительством России расширены программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Теперь их участниками могут стать выпускники медицинских вузов и колледжей, которые после окончания учебного заведения будут трудиться в родных населённых пунктах, то есть по месту проживания. Они получат такие же подъёмные, которые раньше назначались только при переезде.

При устройстве в медицинские организации на селе, в удаленных и труднодоступных территориях и небольших городах таким молодым врачам единовременно выплатят от 1 млн до 1,5 млн рублей. Фельдшерам, акушерам и медсёстрам — от 500 тыс. до 750 тыс. рублей. Если говорить о Дальнем Востоке, Крайнем Севере и Арктике, то там компенсации будут ещё выше. Для докторов — 2 млн рублей, для среднего медицинского персонала — 1 млн рублей.

В программах смогут принять участие те специалисты, которые завершили обучение в медицинской образовательной организации высшего образования или в медицинской профессиональной организации, в том числе на основании договора о целевом обучении.

«Привлечение медицинских кадров позволит повысить качество и доступность медицинской помощи для людей. Дефицит врачей и среднего медперсонала в поликлиниках будет практически ликвидирован — благодаря реализации нацпроекта эти должности будут укомплектованы на 95%. К концу 2024 года в России станет почти на 10% больше врачей», — сообщила руководитель коммуникационного сопровождения нацпроекта «Здравоохранение» АНО «Национальные приоритеты» Наталия Дарбинян.

В регионах «земские» программы пользуются большим спросом. Так, программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» смогли повысить доступность медицинской помощи для жителей Ставропольского края. За время действия программ в сельские больницы Ставрополья было привлечено 1177 медиков. Только в этом году в села Ставрополья по этим программам планируется привлечь 70 врачей и 17 фельдшеров.

В Вурнарскую центральную районную больницу Чувашской Республики благодаря программе «Земский доктор» устроился врач-хирург, подполковник военной службы в отставке, кандидат медицинских наук Геннадий Литовченко. На сегодняшний день благодаря программе поддержки работников здравоохранения в Вурнарской ЦРБ работают 15 земских врачей и 3 фельдшера.

«Я уверен, любой врач, который предан своему делу, не боится трудностей и согласен всю свою жизнь посвятить людям, неважно от места пребывания, — рассказывает доктор Литовченко. — Вместе с супругой решили быть полезными на ее малой родине. В новом месте, п. Вурнары, понравилось все — природа, свежий воздух и, самое главное, приветливое отношение коллектива».

В Республике Бурятия по программе «Земский доктор» вернулась из Саха-Якутии в родное село Тагархай опытный фельдшер Дарья Комиссарова.

«Вышла на работу в родном селе, с хорошим настроением. Мне приятно работать в новом, современном, теплом здании фельдшерско-акушерского пункта, построенном по нацпроекту «Здравоохранение», — прокомментировала Дарья Валерьевна. Жители села очень довольны ею и благодарны фельдшеру за её медицинскую помощь.

В Алтайском крае с 2018 года по программам «Земский доктор» и «Сельский фельдшер» в сельскую местность привлечены свыше 500 специалистов. Две трети из них — это врачи, и одна треть — средние медицинские работники. Кроме этого, власти региона утвердили долгосрочный план мероприятий по укомплектованию краевых медицинских организаций медицинскими кадрами на 2022−2024 годы.

«Это новые решения, которых раньше не было. Одними из стимулов для привлечения кадров станут ежемесячные выплаты за разъездной характер работы. Молодые медицинские работники получат финансовую поддержку в течение первых трех лет работы», — пояснил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

В Троицкой ЦРБ алтайский доктор и замглавврача Наталья Бородкина работает уже больше 30 лет. Последние 10 лет — бок о бок с сыном. Он тоже решил стать врачом и выбрал одну из самых сложных специализаций — анестезиолог-реаниматолог. Весомым аргументом в пользу возвращения после учебы в родное село стал один миллион рублей господдержки по программе «Земский доктор».

«Мне нравится сельский быт: свой дом, большой двор, природа вокруг и ощущение свободы. А в профессиональном плане можно реализоваться и в селе. У нас работают врачи высокого уровня, терапевт — известный на весь край», — рассказывает Наталья Бородкина.

Одна из самых старинных медицинских династий в Алтайском крае — Альшанские: пять поколений с общим стажем работы более 300 лет. «Я всегда хотела работать в селе, хотя и была возможность остаться в городе. Здесь уютнее, душевнее. Знаешь уже несколько поколений пациентов — родителей, детей, внуков, как будто они члены твоей семьи», — говорит Татьяна Альшанская.

В Забайкалье на 2022 год запланировано привлечение по программе «Земский доктор» 60 врачей и 19 фельдшеров. Новые врачи-терапевты уже прибыли: один во врачебную амбулаторию поселка Атамановка в Читинском районе, второй — в терапевтическое отделение Чернышевской районной больницы.

«Сообщество медицинских образовательных организаций однозначно поддерживает очередные меры правительства России, направленные на обеспечение квалифицированными кадрами малонаселенных, удаленных, труднодоступных территорий.

В Забайкалье есть районы с большой площадью и низкой плотностью населения. Мы полагаем, что такая финансовая поддержка поможет принять правильное решение будущим врачам. И наши выпускники останутся трудиться в родном крае», — отметил ректор Читинской государственной медицинской академии Дмитрий Зайцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» строятся фельдшерско-акушерские пункты и мобильные медицинские комплексы, организовываются ежегодные профилактические медицинские осмотры в удобное для граждан время.