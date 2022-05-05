Москва, 5 мая, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Если Германия примет решение о запуске газопровода, то в работу может быть включена только одна нитка со 100%-ной загрузкой. Об этом сообщили в Газпроме 5 мая.

Андрей Перцев «Северный поток — 2»

«Начало включения в работу второй морской нитки газопровода «Северный поток — 2» возможно будет не ранее 2028 года», — указали в компании.

В холдинге добавили, что часть мощностей газопровода «Северный поток — 2» будет задействована для реализации программы газоснабжения и газификации потребителей северо-запада России.

«Газпром принял решение задействовать избыточные российские сухопутные газотранспортные мощности проекта «Северный поток — 2» для развития газоснабжения регионов северо-запада России», — указали в компании.

В холдинге пояснили, что такое решение было принято в связи с тем, что «в настоящее время морской газопровод «Северный поток — 2» не используется.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года Германия остановила процесс сертификации «Северного потока — 2». Без неё запустить газопровод будет невозможно.

Германский президент Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что продвигать «Северный поток — 2» было однозначной ошибкой. Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман считает, что шансы на возрождение «Северного потока — 2» минимальны.