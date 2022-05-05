Стокгольм, 5 мая, 2022, 12:32 — ИА Регнум. 4 мая, со слов министра иностранных дел Швеции Анн Линде, стало известно, что США готовы предоставить скандинавской стране гарантии безопасности, которые будут действовать с момента подачи заявки на вступление в НАТО до момента приглашения. По словам собкора телеканала SVT в Вашингтоне Стефана Осберга, политическое руководство в США очень заинтересовано во вступлении Швеции в ряды альянса.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Как отмечает Осберг, именно поставки шведского оружия Украине заставили американское руководство всерьез задуматься о вступлении Швеции в НАТО, поскольку северная страна сделала явную внешнеполитическую декларацию.

«Тот факт, что Швеция поставила оружие Украине, вызвал определенный интерес здесь, в США», — сказал Осберг в эфире SVT 5 мая.

По его словам, поездка главы внешнеполитической службы Швеции Линде не привлекла к себе большого внимания американских СМИ, но шведские журналисты внимательно следят за итогами различных встреч.