Москва, 5 мая, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Российская актриса Настасья Самбурская оказалась в центре скандала, связанного с мошенничеством. Об этом пишет Telegram-канал «Светские хроники» 5 мая.

Скриншот видео на YouTube Настасья Самбурская

Как сообщает источник, актриса решила организовать авторский марафон по борьбе со стрессом и начала сбор средств, однако спустя время сам марафон так и не был запущен. Теперь обманутые вкладчики планируют подать в суд на Самбурскую, которой может грозить реальный тюремный срок за мошенничество.

Напомним, что Наталья Самарская начала актёрскую деятельность в 2008 году и получила наибольшее признание за роль в сериале «Универ. Новая общага». В настоящее время занимается созданием развлекательного контента в соцсетях.