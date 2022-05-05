Житомир, Украина, 5 мая, 2022, 12:29 — ИА Регнум. В Житомире демонтировали установленный на площади Победы советский танк Т-34, сообщили 5 мая в городском совете.

Иван Шилов ИА REGNUM Танк Т-34

Танк переехал! Теперь памятник — танк Т-34 займет свое место рядом с монументом Вечной Славы!» — говорится в сообщении городского совета в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая памятник советскому разведчику, Герою Советского Союза Николаю Кузнецову был демонтирован в украинском городе Ровно.

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