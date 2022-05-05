Молдавия, , 12:29 — REGNUM В росте цен, который начался в Молдавии, можно увидеть и положительные стороны. Об этом заявила премьер-министр республики Наталья Гаврилица в эфире телеканала TVR Moldova.

Наталья Гаврилица Facebook.com/NataliaGavrilitaMF

Она отметила, что проблемы с подорожанием удобрений начались ещё до начала Россией спецоперации по денацификации Украины. В настоящее время во всём мире ощущается нехватка удобрений.

«Цены, к сожалению, продолжат расти, но это значит, что фермеры, которые инвестируют, также будут иметь хорошие цены на продукты, которые они будут продавать», — сказала глава правительства.

Гаврилица отметила, что экспорт подорожавших овощей и фруктов должен пополнить госбюджет Молдавии. Тогда будут деньги на поддержку населения.

Стоит отметить, что стоимость топлива в Молдавии с осени 2021 года выросла примерно вдвое. Удобрения с тех пор стали стоить дороже в несколько раз. Аграрии требуют поддержки от государства, иначе посевная может быть сорвана. Руководство страны предложило механизм компенсации акцизных сборов на топливо, но фермеры заявили, что эти меры в основном помогут крупным холдингам.