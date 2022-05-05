Париж, 5 мая, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен объявил о своей кандидатуре на выборах в законодательные органы 10-го округа департамента Норд, в который входит часть города Туркуэн, мэром которого он был, передает BFM TV.

Economie.gouv.fr Жеральд Дарманен

«Поговорив об этом с президентом, я решил быть кандидатом в июне», — заявил Жеральд Дарманен.

Жеральд Дарманен уже был избран депутатом в этом округе в 2012 году. Во время своей пресс-конференции политик обосновал свое решение снова баллотироваться в депутаты.

«Я не могу себе представить, чтобы мужчина или женщина-политик что-то решал, не проходя время от времени через выборы. Выборы — это момент личной опасности», — заявил Жеральд Дарманен.

Как сообщало ИА REGNUM, в данный момент во Франции наблюдается постоянный рост на продукты питания, при этом инфляция в стране в апреле увеличилась на 3%.

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