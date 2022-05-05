Верхняя Пышма, Свердловская область, , 12:28 — REGNUM Возможной причиной крупного пожара в садоводческом товариществе «! Исеть» под Екатеринбургом могла стать неправильная эксплуатация электрооборудования в одном из садовых домов. Об этом сообщил журналистам старший помощник главы областного управления СКР Александр Шульга.

Пожар Dave Hogg

Огонь стал стремительно распространяться из-за сильного ветра и плотной застройки. В результате погибла женщина. Пострадало 12 домов.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл 4 мая. Его площадь достигала 1500 кв. метров.

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