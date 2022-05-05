Ясиноватая, ДНР, , 12:27 — REGNUM При обстреле города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны киевских боевиков погиб один мирный житель. Об этом 5 мая сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своем телеграм-канале.

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«ВФУ (вооруженные формирования Украины — ред.) атаковали Ясиноватую. По ул. Орджоникидзе убит мирный житель», — говорится в сообщении.

При этом ранее появились сообщения о том, что украинские нацисты обстреляли Ясиноватую в ДНР из реактивных систем залпового огня «Град».

Как передавало ИА REGNUM, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пять домовладений повреждено в результате обстрела со стороны Украины приграничной Нехотеевки.