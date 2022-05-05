Стокгольм, , 12:35 — REGNUM 62% жителей Швеции не считают, что в стране следует проводить референдум о потенциальном членстве в оборонном альянсе НАТО. Об этом 5 мая сообщил телеканал SVT со ссылкой на данные опроса Novus.

Флаг Швеции Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Опрос был проведен после того, как лидер «Левых» Нуши Дадгостар заявила, что ее партия требует проведения референдума о членстве Швеции в НАТО.

Сейчас доля тех, кто считает, что Швеция должна вступить в НАТО, составляет 48%, а тех, кто против, — 25%.

27% респондентов не определились по данному вопросу. В то же время колебаться по вопросу вступления Швеции в НАТО начали в основном сторонники «Социал-демократов». Доля ответивших «не знаю» увеличилась с 26 до 35%, что является статистически значимым увеличением.

В опросе Novus, проведенном в период с 28 апреля по 3 мая, приняли участие 1 010 человек.