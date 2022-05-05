Стокгольм, 5 мая, 2022, 12:35 — ИА Регнум. 62% жителей Швеции не считают, что в стране следует проводить референдум о потенциальном членстве в оборонном альянсе НАТО. Об этом 5 мая сообщил телеканал SVT со ссылкой на данные опроса Novus.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Швеции

Опрос был проведен после того, как лидер «Левых» Нуши Дадгостар заявила, что ее партия требует проведения референдума о членстве Швеции в НАТО.

Сейчас доля тех, кто считает, что Швеция должна вступить в НАТО, составляет 48%, а тех, кто против, — 25%.

27% респондентов не определились по данному вопросу. В то же время колебаться по вопросу вступления Швеции в НАТО начали в основном сторонники «Социал-демократов». Доля ответивших «не знаю» увеличилась с 26 до 35%, что является статистически значимым увеличением.

В опросе Novus, проведенном в период с 28 апреля по 3 мая, приняли участие 1 010 человек.