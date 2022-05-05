Владикавказ, 5 мая 2022, 12:26 — REGNUM В Северной Осетии первый квартал 2022 года показал, что смертность в республике существенно превысила рождаемость. Число умерших за три месяца превысило число родившихся на 875 человек. Такие данные приводят органы ЗАГС.

Винсент Ван Гог. Горюющий старик. 1890
Винсент Ван Гог. Горюющий старик. 1890
«За первые три месяца в республике родилось — 1853 человека (1899 — в первом квартале прошлого года), умерло - 2728», — приводит цифры демографических показателей портал «Основа».

Кроме того, в республике зафиксирован и рост показателя смертности по сравнению с 1 кварталом 2021 года. Так, год назад за этот период скончались на 213 человек меньше, чем в 2022 году. Продолжительность жизни больше у женщин. В среднем они доживают до 76 лет. Мужчины живут на десять лет меньше.

Читайте также: В Северной Осетии снизилась рождаемость и выросла смертность