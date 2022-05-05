Владикавказ, , 12:26 — REGNUM В Северной Осетии первый квартал 2022 года показал, что смертность в республике существенно превысила рождаемость. Число умерших за три месяца превысило число родившихся на 875 человек. Такие данные приводят органы ЗАГС.

Винсент Ван Гог. Горюющий старик. 1890

«За первые три месяца в республике родилось — 1853 человека (1899 — в первом квартале прошлого года), умерло - 2728», — приводит цифры демографических показателей портал «Основа».

Кроме того, в республике зафиксирован и рост показателя смертности по сравнению с 1 кварталом 2021 года. Так, год назад за этот период скончались на 213 человек меньше, чем в 2022 году. Продолжительность жизни больше у женщин. В среднем они доживают до 76 лет. Мужчины живут на десять лет меньше.

Читайте также: В Северной Осетии снизилась рождаемость и выросла смертность