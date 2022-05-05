Москва, 5 мая, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Шествие «Бессмертного полка» в День Победы пройдёт во всех городах Московской области. Начало акции в 12:00 по мкс. Об этом сегодня, 5 мая, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Kremlin.ru Бессмертный полк

Любой желающий 9 мая сможет выйти на улицы своего города и присоединиться к шествию «Бессмертного полка». В регионе более 100 памятных мест, различных мемориалов, самых больших и небольших, посвящённых героям и событиям Великой Отечественной войны.

«Неважно, какого размера «Бессмертный полк», важно, что это шествие пройдёт в каждом городе Подмосковья, возле каждого мемориала будут чествовать ветеранов», — уточнил Воробьёв.

Как сообщало ИА REGNUM, акция «Бессмертный полк» из-за пандемии коронавируса очно не проводилась в Москве и Подмосковье два года (в 2020 и 2021-м).

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